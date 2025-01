Fossati sobre Lozano: “Yo no soy de los que juzgo”

Jorge Fossati señaló las razones por el cual no fue a visitar a Agustín Lozano durante su detención policial

La salida de Jorge Fossati en la selección ha causado muchas conclusiones. Para ser más específicos, el vínculo entre el entrenador uruguayo y Agustín Lozano estuvo muy tenso durante los últimos meses, resaltando la detención policial hacia el presidente de la FPF. Por tal motivo, el extécnico de la ´bicolor, contó los motivos por el cual no fue a visitarlo.

«Yo un jueves de noche estoy hablando con Lozano después de un entrenamiento, conversando de fútbol de la manera más normal del mundo y al día siguiente prendo la tv y me entero de lo que se enteró todo el país. Yo no soy de los que juzgo ni señalo a nadie, para eso está la ley, para eso están los jueces”, añadió el entrenador uruguayo.

Luego reveló que tuvo una recomendación por parte de la FPF: «Sí dije que quería ir a verlos (a Lozano y compañía), eran compañeros de trabajo que pasaban por una fea situación, que no se la deseo a nadie. No soy de los que cuando te va bien estoy al lado tuyo y cuando no, me alejo. Sí quería ir a verlos, pero en la FPF me indicaron que no lo haga por un suceso anterior«.

Luego reveló el suceso anterior: «Me contaron que Ricardo (Gareca) quiso ir a verlo a Edwin (Oviedo) y no lo dejaron entrar y se generó un show mediático. Yo no iba a decirle a la prensa voy a ir, tampoco quería que me vieran, solo quería visitar a compañeros de trabajo, ante la recomendación y la proximidad del partido, decidimos enfrentar esto y seguir adelante«.

Finalmente, se refirió a la salida de Juan Carlos Oblitas: «Inmediatamente me enteré de la salida de Oblitas, le llamé o escribí, no recuerdo bien. Es un hombre de mil batallas, pero sé también, porque a mí me pasa en este momento, que por más batallas que tengas, hay cosas que son difíciles de superar. Le escribí para hacerle llegar mi apoyo y solidaridad«.