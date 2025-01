Jorge Fossati: «No es mi mejor momento”

Jorge Fossati comentó su salida de la selección y manifestó su mal momento como entrenador de fútbol

De ser campeón nacional con Universitario a ser criticado por sus resultados con la selección. La situación de Jorge Fossati terminó en una salida triste del equipo de todos. Para el entrenador uruguayo, no es fácil asimilar el mal momento que atraviesa como técnico de fútbol, pero es consciente de sus errores.

Jorge Fossati aseguró ser un momento complicado para su carrera como entrenador: «No es mi mejor momento, más allá de que tengo 30 años de carrera, es la primera vez que me pasa esto de que el directorio haya tomado esta decisión. Entiendo que son cosas del fútbol, ellos tienen todo el derecho del mundo en hacerlo, para eso están”.

Luego el entrenador uruguayo lamentó no haber terminado el proceso clasificatorio con la selección, mostrando una frustración por todo el trabajo realizando durante el 2024: «Las formas, tendrán sus razones y no soy quién para juzgar a nadie. Lo que nos frustra y nos pone triste es que no podemos seguir con un proceso”.

Luego añadió: “Obviamente seguimos teniendo confianza de que la Selección de Perú puede revertir la situación y pasar a zona de clasificación, nunca nos hemos considerado imprescindibles, obviamente que si nosotros seguíamos era porque teníamos esa firme convicción y porque veíamos cosas que otros no”.

Finalmente, destacó lo que hizo con la selección: «Jugamos contra Colombia, la mejor selección de Sudamérica en su mejor momento, jugamos con Ecuador en Quito, después contra Uruguay en casa, donde ganamos. Después fuimos a Brasil, en lo que para mí fue el segundo tiempo contra Brasil el único tiempo donde no fuimos competitivos”.