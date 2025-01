¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Paolo Guerrero?

Jorge Fossati, extécnico de la selección, lamentó el retiro de Paolo Guerrero de la ´bicolor´

El 2025 ha puesto a la selección en un momento tenso a lo que llegará en el futuro. La salida de Jorge Fossati de la ´bicolor´ puso a más de un hincha en pensar quién tomará el cargo de entrenador en una situación de crisis futbolística. Por otro lado, el retiro de Paolo Guerrero ha puesto en descubierto la falta de gol que tiene Perú en los últimos tiempos.

El entrenador uruguayo lamentó el retiro de Paolo Guerrero de la selección y aseguró haber contado con él si es que seguía en el comando técnico: «A Paolo (Guerrero), si yo siguiera, lo trataría de convencer para volver. Creo que es más que nada una decisión familiar, no es una decisión exclusivamente de él”.

Jorge Fossati también elogió al delantero peruano durante el tiempo que lo tuvo en cuenta: “De verdad es un guerrero, no solo por su apellido. No es un tipo que tire la toalla a mitad de la pelea. Lo que vi a principio del 2024 cuando había gente que discutía su llegada, pero venía de ser campeón de la Copa Sudamericana y ser figura con LDU, eso no se discute«.

Además, Jorge Fossati señaló su incomodidad ante las críticas de los hinchas y de la afición al no convocar a un jugador: «Te puedo nombrar 20 jugadores que tuvieron dos partidos buenos y la gente los pide en la Selección, pero también tienen partidos malos y luego ni los nombran. Eso lo puede hacer la gente o la prensa, pero no un técnico”.

Finalmente, recordó las lesiones que tuvo durante su proceso clasificatorio: “Lapadula no sé si se acuerdan de una peor temporada del 2024, especialmente en la segunda parte, prácticamente no jugó en su equipo y encima se lesionó. No tuvimos a Yoshimar Yotún todo el año, él estaba rengo y le pedía que fuera a los entrenamientos y a los partidos«.