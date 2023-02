Franco Zanelatto: “En los entrenamientos he estado jugando como extremo por izquierda, pero también puedo jugar por derecha”

Franco Zanelatto, futbolista de Alianza Lima, se ánimo a dar unas declaraciones tras su salida de los entrenamientos con el resto del plantel.

“Aún no nos han dicho nada, no depende de nosotros el jugar, pero calculo que tendremos un partido amistoso. Todos ya queremos jugar, pero no sabría decirte si vamos a jugar ante algún rival o será un encuentro entre nosotros mismos”, mencionó Zanelatto.

Por otro lado, dijo en que lugar del campo se siente mejor: “En los entrenamientos he estado jugando como extremo por izquierda, pero también puedo jugar por derecha. Prefiero un poco el perfil zurdo, pero me puedo adaptar fácilmente en ambos lados”.

