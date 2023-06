Fútbol de luto: fallece jugador de la Liga de Vietnam

El accidente ocurrió luego de que el equipo juvenil de Quang Nam tuviera un partido contra Gama Vinh Phuc el pasado 24 de junio, en el marco de la séptima jornada del Grupo A de la Segunda División vietnamita, en ese momento el equipo se mudaba de Kon Tum. Regreso a Quang Nam después del partido anterior.

Según información del equipo de Quang, el accidente provocó la muerte del jugador Vo Minh Hieu. Otras tres personas (incluidos dos jugadores y un aficionado que compartía un coche con el equipo) resultaron heridas.

Ayer (25 de junio) y hoy (26 de junio), la aldea del puente vietnamita envió sus condolencias al club de fútbol de Quang Nam, incluyendo las paginas en redes sociales de la Confederación Asiática de fútbol (AFC)

Previamente, después de que ocurriera el trágico incidente, el lado de la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF), hizo un llamado al mundo del fútbol nacional para mirar hacia la familia del jugador Vo Minh Hieu, ala cercana, apoyo, compartir con este la familia del joven jugador durante el difícil período actual.

Dicho jugador tenía 20 años en el momento de su partida.

The Asian football family is saddened by the tragic incident involving Quang Nam FC players in Vietnam.

The AFC offers its deepest condolences to the family and friends of those affected. pic.twitter.com/mWqbNd3zp4

— AFC (@theafcdotcom) June 26, 2023