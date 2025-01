Gabriel Costa enfocado en corregir los errores

Gabriel Costa, jugador de Universitario, indicó los errores que cometieron en la derrota ante Once Caldas

Universitario tuvo su primera derrota de la temporada al caer por la mínima diferencia ante Once Caldas en Colombia. El equipo de Ate tuvo grandes ocasiones de gol, que fueron desperdiciadas durante el primer tiempo. Sin embargo, Gabriel Costa ya tiene su enfoque en corregir los errores para arrancar de buena manera el torneo local.

A pesar de la derrota, el equipo no decepcionó con su idea de juego. Las ocasiones de gol fueron muy precisas, pero las finalizaciones no estuvieron impecables. Gabriel Costa sabe que cada error que cometieron, tiene que ser un aprendizaje para no volver a cometerlos durante el torneo local y Copa Libertadores, no queda otra que seguir trabajando.

El mediocampista de Universitario indicó los errores cometidos durante el partido y señaló cómo llegó el gol en contra: “Fue un partido en el que nosotros en el primer tiempo nos fallamos ocasiones de goles. En el segundo tiempo entramos de la misma manera, pero en una jugada de equivocación del árbitro viene el gol de ellos«.

Pero Gabriel Costa entendió el motivo por el cual sirven los partidos amistosos durante la pretemporada. El exjugador de Alianza Lima puso su concentración en los próximos retos que vendrán para el equipo: “Son partidos de aprendizaje, para agarrar un poco de ritmo. Se vienen partidos difíciles en Copa Libertadores con este ritmo”.

Gabriel Costa no pierde el tiempo y ya puso su enfoque en el próximo enfrentamiento, quien será la selección de Panamá y será parte de la “Noche crema”: “Ahora a descansar que tenemos otro partido para empezar lo que será el torneo y copa internacional. El gol no va a cambiar la alternativa que tenemos”.