Raúl Ruidíaz y su lamento de no haber regresado a Universitario

Raúl Ruidíaz brindó detalles de la negociación fallida que tuvo con Universitario a fines del 2024

El regreso de Raúl Ruidíaz a Ate terminó siendo solamente un sueño que seguirá pendiente por parte del hincha de Universitario. El delantero peruano pudo revelar detalles acerca de la negociación fallida que tuvo con la Institución a fines del 2024, también pudo referirse a su paso por la selección.

«El contrato cambió a la mitad (de salario) e iba a hacer cuatro años, pero para este año iban a ser tres años, de repente el ‘feeling’ era diferente, pero también la mitad, tampoco es. Es como si pidiera el doble, sería una señal que no quiero ir. Si alguien te quiere, siempre busca la forma«, añadió Raúl Ruidíaz.

Puedes leer:

Luego indicó cuál fue el momento en donde las negociaciones terminaron cayéndose: «Era casi nada de lo que me estaban ofreciendo, y me dijeron lo hablamos mañana. Al día siguiente me dijeron que no, yo dije que acepto (la propuesta inicial de la mitad), y me dijeron ya no. Eso fue en quincena de diciembre«.

Por otro lado, Ruidíaz habló de su etapa con la selección: «En la Selección tuve el privilegio de jugar con Paolo Guerrero, que es uno de los jugadores más top que he visto. Y la «mala suerte» porque estaba en su prime, y nunca he tenido cuatro partidos de titular y la Selección no te espera, siempre fui la pieza de recambio, y eso influye un poco«.

Finalmente, aceptó no haber dado un buen nivel durante su paso por el equipo de todos: «Sentía que las cosas no se dieron, aparte no venía en buen momento, le iba a quitar espacio a chicos que están saliendo. Conmigo pasó el tiempo, lo intenté no se pudo, creo que también es de caballeros dar un paso al costado«.