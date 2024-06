Gabriel Costa se va de Alianza Lima

Gabriel Costa aseguró que no continuará en Alianza Lima

Gabriel Costa dejará Alianza Lima porque no está más bajo la consideración dentro del club, luego de una primera parte del año con dudas acerca de su rendimiento más que certezas.

Gabriel Costa hizo su retorno a Alianza Lima para tener su segundo ciclo luego de haberlo hecho en el 2014, pero por cuestiones que van más allá del fútbol, no pudo desarrollar su mejor desempeño tanto en el torneo local como en Copa Libertadores, que sí lo tuvo en Sporting Cristal en las temporadas 2016, 2017 y sobre todo en el 2018, año en el cual formó un tridente ofensivo importante junto con Emanuel Herrera y Marcos López.

Asimismo, a lo mencionado se le suma el hecho de que el mismo jugador aclaró en un video que se estaba sintiendo frustrado (posiblemente por no estar teniendo un rendimiento adecuado), ésto luego de hacer señas de silencio a la hinchada en el partido contra Sporting Cristal, por la jornada siete del Torneo Apertura.

“Queridos ‘blanquiazules’, quería ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día, estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas, me siento muy arrepentido por haberlo hecho, valoro y respeto mucho esta camiseta, y los valoro a ustedes también, como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando por esta camiseta”

Por los hechos mencionados, de acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, el uruguayo con la nacionalidad peruana dejará las filas de Alianza Lima luego de que el club le haya modificado de que ya no será tomado en cuenta debido a que no está más bajo la consideración del técnico Alejandro Restrepo.

Sumado a ello, el propio Costa, en una entrevista para el programa Hora25 de Radio Oriental, manifestó que: “mi contrato vence en diciembre, pero el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta. Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos. Me gustaría jugar en el fútbol uruguayo”.

