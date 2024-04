Gallese: “Como líder me gusta estar atento a todo”

Pedro Gallese ofreció declaraciones sobre la idea de Jorge Fossati y su comando técnico acerca de la ‘blanquirroja’.

La llegada del técnico Jorge Fossati marcó un cambio significativo en la dirección de la selección peruana. Además de modificar el sistema de juego, el entrenador uruguayo introdujo nuevas ideas, incluyendo la elección del capitán del equipo.

Antes de la llegada de Fossati, el guardameta Pedro Gallese había asumido el rol de capitán debido a la falta de continuidad de Paolo Guerrero. Sin embargo, con la llegada del técnico charrúa, Gallese cedió su posición a otros compañeros, como fue el caso de Luis Advíncula en el amistoso contra República Dominicana.

Similar a su experiencia en Universitario de Deportes, Jorge Fossati opina que el arquero no debe ser el capitán del equipo, ya que no está cerca del árbitro. En una reciente entrevista para la página oficial de la FIFA, Pedro Gallese explicó su perspectiva sobre esta decisión tomada por el nuevo cuerpo técnico de la ‘sele’.

“Este cuerpo técnico trajo la idea de que no les agrada tener un arquero como capitán debido a su distancia del árbitro. Respeto esa opinión, pero no dejaré de cumplir mi rol en el grupo, que consiste en estar presente, entender sus necesidades, y evaluar lo que es mejor para ellos. Como líder me gusta estar al tanto de todo“, expresó Gallese.

Por su parte, Jorge Fossati comentó: “Yo también fui arquero y comprendo la responsabilidad de ser capitán; en ocasiones, debía recorrer 70 metros para intervenir en situaciones problemáticas en el área rival. Dejar vacío ese espacio sin cobertura solo dificulta la tarea. Los capitanes, ya sea con la banda o no, son elegidos por los jugadores, no por mí. Capitán, líder, referente, son prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si decido que Pedro no sea el capitán, saben por qué lo hago, no es algo personal“, concluyó el uruguayo durante su presentación como entrenador de Perú a principios de año.