Gareca apañador

Afirma que lo de Farfán y Corzo no es grave y cuestiona medidas de protección del Gobierno.

Uno de los puntos en los que Ricardo Gareca puso mano dura en la selección peruana fue en el tema de la disciplina, lo que fue vital para asegurar el compromiso de los jugadores y lograr grandes objetivos. Sin embargo, para el ‘Tigre’ los casos de Jefferson Farfán y Aldo Corzo incumpliendo los protocolos sanitarios de la Liga 1 no son tan graves y de hecho fue más allá y volvió a criticar las cuarentenas del Gobierno: “No nos vamos a agarrar con ellos de todo esto. Son personas cuidadas, tendríamos que ver las cosas más profundas, a ver si las normas en todo el país son las adecuadas, esas cosas por las que realmente se está muriendo la gente”, declaró a RPP.

El ‘Tigre’ también cuestionó las medidas preventivas de la FPF: “Entiendo que los protocolos hay que respetarlos, pero hay que revisar. A mí no me pueden decir con quién estoy yo o donde puedo ir, sí me pueden decir las medidas que debo tomar, pero no invadir mi vida privada. No estoy de acuerdo. No puedo hacer lo que a mí se me ocurra si sé que hay un toque de queda a las 9 de la noche u otras medidas, pero somos adultos y ya soy lo suficientemente grande para saber cómo me debo cuidar”, disparó.