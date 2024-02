Gareca sobre Bayly: “ Se ve que no le gustó la decisión que tomé”

Ricardo Gareca reaccionó a las últimas afirmaciones del escritor peruano Jaime Bayly, quien expresó su desilusión con el ‘Tigre‘.

Ricardo Gareca tuvo un paso positivo y destacable en la selección peruana. Tras su largo camino al mando de la Bicolor, el ‘Tigre‘ continuó su carera como entrenador en Vélez Sarsfield de Argentina y luego arribó a la dirección técnica de Chile, un hecho que generó diversas reacciones en la opinión pública, sobre todo en Perú.

El último 24 de enero, el DT de 66 años fue presentado como nuevo estratega de la Roja en reemplazo de Eduardo Berizzo para la Copa América 2024 y las Eliminatorias 2026.

Uno de los personajes peruanos que se manifestó en contra de esta decisión de Ricardo Gareca fue el periodista y escritor peruano Jaime Bayly.

El también conductor de televisión señaló que el ‘Tigre‘ podía haber firmado por cualquier selección menos la chilena, porque en el fútbol y en la vida hay “códigos y lealtades“.

Además, aseguró que está decepcionado de Gareca y calificó su arribo al país sureño como una traición

Sin embargo, lejos de generar polémica, Gareca admitió la admiración que tiene hacia el escritor de 58 años y aseguró que entiende las diversas opiniones que pueden tener sobre él.

“Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él”.