Gerard Piqué: “Hemos vuelto a los orígenes”

Gerard Piqué, defensor central del FC Barcelona, habló tras ganar 4-2 al Napoli por ronda eliminatoria de la Europa League. El zaguero central español asegura que el cuadro blaugrana ha regresado a sus orígenes, ya que ahora juega bastante colectivo y tienen gol.

“Cuesta mucho ganar fuera de casa en Europa y el equipo llevaba un tiempo que no estaba compitiendo al nivel del que se presupone en un club como el Barça. Creo que hemos vuelto un poco a los orígenes, a tener la pelota, a controlar el partido. Creo que es a lo que siempre tendríamos que haber jugado y durante un tiempo dejamos de hacerlo. Es un mensaje para todos. Poco a poco estamos ahí, estamos volviendo”, dijo Piqué.

Sobre el rendimiento del equipo en este partido que visitó a Italia: “Han cambiado muchas cosas. De lo que había a lo que hay, te diría que hay fundamentos y una base en la cual el equipo se siente con confianza, cómodo. Nos hemos reforzado muy bien en invierno, arriba tenemos ahora pólvora de verdad y podamos contar que vamos a marcar y competir. El cambio en el banquillo… ha habido muchos cambios y el equipo lo refleja. Es una continua mejora del juego, la línea es ascendente. Estoy convencido que esta tendencia”.

El defensor bromeando señaló que si fuera delantero, anotaría varios goles: “Yo de delantero hubiera metido 15 o 20 goles por temporada pero siempre me han tirado para atrás, pero la verdad es que atrás también me lo he pasado bien. Me lo paso bien en todos lados”, concluyó Piqué.