Gerardo Martino: nuevamente el entrenador de Messi

El tata Martino, como se le conoce, dirigirá al Inter de Miami, en Estados Unidos.

Gerardo Martino será de nuevo el entrenador de su compatriota Lionel Messi, es así que se volverán a ver las caras después de haber compartido en la temporada 2013/2014, cuando el argentino dirigió a la pulga en el Barcelona. Por aquella época, Messi brilló bajo la dirección del director técnico argentino, ya que llegó a anotar 41 goles en 46 partidos. Para el año 2014, el tata lo volvió a dirigir, pero esta vez en la selección argentina.

Martino tiene pactada su llegada al Inter de Miami tras los resultados adversos del ex entrenador inglés Phil Neville, quien fue notificado de su salida en el inicio de este mes. Además, el estratega albiceleste ya había dirigido antes en Major League Soccer, lo hizo en el en Atlanta United, club en el cual llegó a dirigir 74 partidos, ganó 40, perdió 17 y empató 17. Con mencionado equipo logró ser ganador de la MLS Cup. Cabe destacar que Gerardo Martino ha pasado por la selección mexicana, donde tuvo un ciclo aceptable (40 victorias, 12 perdidas y 14 igualdades), luego estuvo descansando en su Rosario natal en Argentina, hasta que recibió una propuesta de Boca Juniors, pero dio una negativa. Semanas después aclaró que: “Una vez que aceptás un desafío como este, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso”.

El veterano seleccionador Martino podrá ser el único técnico en entrenar a Messi en sus tres etapas como gran jugador.

