Gianluca Lapadula dejaría de pertenecer a Benvento

El DT de Benevento señaló en conferencia de prensa que Gianluca Lapadula le dijo que no va a continuar en la Serie B de Italia.

Gianluca Lapadula tiene un futuro incierto en Italia ya que este miércoles se presentó la lista de convocados del Benevento donde se vio la ausencia del delantero de la Selección Peruana. Es por ello que todos se preguntan que pasó con el Bambino?.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, señaló el Director Técnico en la conferencia de prensa durante la antesala del duelo ante Monza.

Fue así como, Caserta contó que el ítalo peruano solicitó que no lo convoquen para el compromiso de este jueves por la fecha 18 del torneo de ascenso. “Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que prefería no salir al campo contra el Monza”, manifestó el estratega.

Respecto a ello, el técnico de los ‘Brujos’ deja el caso en manos del alto mando y, al mismo tiempo, señaló sus sensaciones sobre la decisión ‘Lapagol’. “La directiva aclarará la situación en los próximos días. Respeto las elecciones de todos, incluso cuando no las comparto”, concluyó el preparador de 43 años.

El delantero se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto italiano en el camino por volver a la máxima categoría. Lapadula anotó un total de 10 tantos en el campeonato y se marchó al descanso liderando la tabla de artilleros de la Serie B y a su vez, el ‘9′ brindó cuatro asistencias.

El jugador tomará una decisión, la cual llega en un momento de gran expectativa para los aficionados de su equipo. Hasta el momento Benevento se posiciona en el quinto lugar con 31 unidades, sin embargo, un triunfo ante Monza los pondría en la segunda casilla, ubicación que otorga el pase directo a la primera división.