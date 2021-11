‘Goyo’ Pérez: “No estoy de acuerdo con la bolsa de minutos”

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, dio su punto de vista sobre la Bolsa de Minutos impuesta por la FPF.

Duro contra la bolsa de minutos. Gregorio Pérez, director técnico de Universitario, dejo ver su negativa por la regla de la bolsa de minutos en el fútbol peruano. El ‘Goyo’ también habló en conferencia de prensa sobre el Torneo Generación Sub 18.

El estratega uruguayo reveló que no está de acuerdo con la bolsa de minutos en la Liga 1: “Yo no estoy de acuerdo con la bolsa de minutos. Todos pregonamos porque jóvenes del club tengan su aparición, pero que no sea obligatorio. Me pregunto cuántos futbolistas por obligación se ponen y luego cuantos quedan libres en los planteles, no hay un registro donde se diga que continúan al otro año”.

El entrenador crema habló sobre la Copa Generación sub 18: “Lamentablemente ha aparecido algo que nadie esperaba, vamos a cumplir dos años que no hay torneo de reservas, actualmente hay un sub18, pero solo juegan los que tienen poder adquisitorio, el que no tiene dinero no participa en ese torneo, no lo entiendo muy bien, puede ser como algo discriminatorio”.

El ‘Goyo’ descartó que tenga en la mira a un juvenil de la categoría sub 18 para promoverlo al primer equipo: “Conversamos mucho con el comando técnico de la Sub18, pero por el momento no estaremos considerando a ningún jugador para que se integre a la pretemporada, tenemos que ver cómo será el reglamento para el torneo del 2022”.

Por último, el DT de 73 años mencionó que cambiaran el proyecto deportivo en el club merengue: “Planificaremos un proyecto deportivo a futuro. Desde las categorías menores hasta mayores, el futuro del club es eso”, sentenció.