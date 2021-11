Gregorio Pérez sobre Valera: “Es el ‘9’ de la ‘U’ y tiene mucho para dar”

El director técnico de Universitario de Deportes confirmó que Alex Valera será el principal centrodelantero de los cremas en el 2022.

El resultado de el 73% de las anotaciones que realizó Alex Valera en su primera temporada con Universitario fue teniendo a Gregorio Pérez como entrenador de los cremas, donde marcó 11 goles en toda la temporada, terminando como el jugador más influyente de los merengues en la Liga 1.

“Es el ‘9′ de la U’ y tiene mucho para dar. Lógicamente lo vamos a ayudar y depende él. Tiene una gran convicción de seguir creciendo y va en ese camino. Lo vamos a respaldar. Eso no quiere decir de que no haya alguna alternativa en ataque, porque nosotros tenemos que conformar un plantel, que nos permita tener variantes para las dos competiciones”, expresó en conferencia de prensa.

En referencia al tema de los contratos, Gregorio Pérez se mostró confiado en la gestión que realizará la administración de Jean Ferrari, para tener un equipo competitivo en la Copa Libertadores.

“No me cabe duda que va existir un esfuerzo extra por parte de la dirigencia para potencial el plantel, con miras a las aspiraciones al 2022. A mí no me gusta crear falsas expectativas, ni ilusionar a nadie. Hay una realidad que es la que se vive hace muchos años en la Copa Libertadores. Lógicamente queremos dejar una buena imagen de acuerdo a la historia del club”, indicó.

Así mismo, el DT de Universitario también explico que le dará la posibilidad a muchos jóvenes, porque la idea es que el club pueda sostenerse a través del tiempo, pese a que tiene claro que hay deberes que cumplir a corto plazo.

“Este proyecto no termina a fines del año 2022. Se trata de un plan que nosotros queremos iniciar paulatinamente y llevarlo a un futuro. Y ese futuro va arrancar de las bases, conformar un equipo de reserva con gente joven de proyección, quienes se conviertan en la base del club. Se tiene que buscar eso. Yo entiendo que la historia nos obliga a buscar el campeonato, pero no nos podemos olvidar que el camino sigue y tenemos que dejar algo”, finalizó.