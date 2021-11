Messi sobre Qatar 2022: “Tengo mucha ilusión”

Lionel Messi, jugador y capitán de la Selección Argentina, se refirió a sus expectativas en el próximo mundial en Qatar.

Quizá sea su última chance de lograr el sueño que siempre tuvo. Lionel Messi, capitán de la ‘Albiceleste’, sabe que Qatar 2022 podría ser el último Mundial que juegue. ‘Leo’ habló sobre las expectativas que le genera jugar la siguiente Copa del Mundo y respecto a ganar un séptimo Balón de Oro.

El astro argentino reveló que siente mucha ilusión de lo que puede hacer Argentina en Qatar 2022: “Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos”.

El actual jugador del PSG habló sobre un posible retiro tras disputar el Mundial del 2022: “La verdad que no sé, tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasar en el mundial o después del mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento”, declaró para el Diario Sport.

Por último, la ‘Pulga’ se refirió a la chance de lograr su séptimo Balón de Oro este año: “Si te soy sincero, no lo pienso. Mi mayor premio fue lo que pude conseguir con la selección. Tras haber luchado y peleado tanto por ese logro fue lo máximo por todo lo que costó. Si llega el balón de oro sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos. Estoy muy feliz por lo que pasó y ahora que pase lo que tenga que pasar”, finalizó.