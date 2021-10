Messi sobre la muerte de Maradona: “Me quedé paralizado”

Lionel Messi, astro argentino dirigido por Diego Maradona en el Mundial del 2010, habló sobre cómo se enteró de la muerte del ‘Pelusa’.

Para todo amante del fútbol, la muerte de Diego Armando Maradona fue un acontecimiento terrible. Miles de personajes del mundo futbolístico lamentaron está perdida, uno de ellos fue Lionel Messi, quien en una entrevista a un medio francés reveló como recibió la fatídica noticia.

El seis veces ganador del Balón de Oro reveló que se enteró de la muerte de Maradona mediante un mensaje de su papá: “Recuerdo que estaba en casa cuando me enteré de que había muerto. Justo antes de que se difundiera la noticia, mi padre me escribió: “¿Te enteraste de lo de Diego? No sabía de qué estaba hablando y entonces me dijo que acababa de morir”, declaró para la revista France Football.

El ’30’ del Paris Saint Germain lamentó la muerte del ‘Diego’, tildándola de terrible: “Me quedé paralizado, porque nadie lo esperaba. Sabía que no estaba bien y que llevaba un tiempo así, pero no creía que fuera a morir en ese momento. Fue una noticia terrible. Luego seguí las noticias, para ver qué pasaba (en Argentina). Fue realmente terrible”, sentenció.

Cabe mencionar que Diego Maradona dirigió a la ‘Pulga’ en el mundial de Sudáfrica 2010, copa del mundo en donde Argentina fue eliminada por Alemania en los cuartos de final. Este periodo en donde compartieron roles de jugador y director técnico dejo un lazo de confraternidad entre ‘Leo’ y Maradona.