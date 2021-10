Gregorio Pérez sobre Valera: “Puede seguir creciendo más”

El director técnico de Universitario de Deportes reconoció la actitud de Álex Valera y las habilidades que posee y sigue desarrollando como profesional.

Universitario de Deportes ha sumado tres puntos importantes en el duelo del pasado lunes y lo que quiere es seguir sumando triunfos hasta que termine la Fase 2. Es por ello que el comando técnico sigue apoyando a sus elementos y los ayuda a mejorar, tal y como lo hacen con Álex Valera, quien se esta convirtiendo poco a poco en una pieza clave para Gregorio Pérez.

El estratega uruguayo no dudó en elogiar al delantero y reveló que “Valera no tiene techo y tiene para seguir creciendo. Por distintas razones, tiene unas carencias que él mismo las está trabajando, tiene potencial. Una buena pierna zurda y un buen salto. Es un jugador que se entrega, no da pelotas por pedidas”.

Así mismo, dijo que el comando técnico se está enfocando “desarrollar su capacidad futbolista en todo sentido, pero esas son las exceptivas que tenemos. Realmente hoy se siente con mucha confianza y eso es importantísimo. Yo lo veo que todavía puede seguir creciendo mucho más y que va a encontrar pegar un salto”.

Además, Pérez indicó del trabajo que vienen realizando con todo el plantel. “Hemos tratado de trabajar y dar confianza a los futbolistas, que teníamos que salir de la posición en donde estábamos. Crecimos con buenos resultados, juegue quien juegue, que nos mantiene con expectativas de clasificar a Copa Libertadores”, enfatizó.

Por otro lado, habló sobre el calendario de partidos restantes y agregó que “estamos contrarreloj, estamos preparando partido tras partido, por eso hablamos de finales. A mí me gustaría que una vez que terminara el torneo, dar un panorama de nuestro trabajo en el tiempo que llevamos. Ahora estamos pensando en esta penúltima final que tenemos”.

En referencia al último duelo con Binacional, expresó que “nunca pongo como excusa si nos faltaron seis titulares, pero nosotros éramos conscientes del potencial de Binacional. Es un equipo con buenas individuales, buenos delanteros y realmente nos costó mucho trabajo, pero tratamos de contrarrestar eso, nos mucho orgullo, fe y corazón a la falta de fútbol que tuvimos por momentos”.

El siguiente reto de Universitario será el partido contra Cusco FC, el cual se disputará este sábado en el Alberto Gallardo. Sobre este choque, Gregorio Pérez dijo que no descarta ningún jugador. “El viernes determino que plantel concentrará para el partido del sábado y cuál será el equipo. Viene muy bien la recuperación de Alberto Quintero, igualmente con Cabanillas y Corzo”. Quienes no se encontrarán habilitados para jugar son Federico Alonso y Gerson Barreto.