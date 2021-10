Yordi Vílchez se refirió sobre el duelo de Alianza Lima vs. S. Cristal

Vílchez habló sobre el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el cual se realizará este domingo por la fecha 16 de la Fase 2.

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán nuevamente este año, sin embargo esta vez será por décima jornada de la Fase 2. En aquel duelo, los blanquiazules fueron derrotados 2-1 frente a los celestes y estos se encontraban liderando la tabla de posiciones. Es ahora donde se ve la realidad de los dos equipos y ambos han cambiado.

Fue así como Yordi Vílchez que los íntimos se encuentran trabajando duro para poder quedarse con el título esta temporada. “Creo que sí será un termómetro para la final, aunque todos los partidos son distintos, por lo que seguir ganando nos va a seguir dando más confianza para lo que se viene en la final”, expresó el zaguero blanquiazul.

“Me siento muy feliz por el momento que se está viviendo en el equipo. La hinchada no esperaba menos de nosotros. Si bien es un grupo muy humilde, que a principios de año no le daban mucha confianza, ahora hemos demostrado que hemos sido los elegidos para esta temporada y queremos que todo salga bien para los últimos partidos que quedan”, agregó.

Cabe mencionar que aún quedan dos duelos por disputar, sin embargo Vílchez considera “muy importante saber que ya hemos obtenido el pase a la final y ahora en adelante tendremos que trabajar muy a conciencia para poder estar a la altura de las finales”. Y es que para poder lograr el objetivo, no deben desviarse de los principios de la institución, tal y como lo han venido realizando desde el primer duelo de la temporada.

Es por ello que se refirió indicando que “las claves para este equipo es la unión y el compromiso. Son dos de las virtudes que puedo rescatar de este plantel y hay muchas más, pero estas son las que más salen a relucir dentro de la cancha”. Estas cualidades son rescatables, ya que también se transmiten siempre a los jugadores, tal y como Yordi Vílchez lo relata, siendo una dura cena la que tuvieron los futbolistas, después de la victoria de Alianza Lima con Carlos A. Mannucci.