Irven Ávila: “Yo no sé quién sea el favorito”

Ávila reveló que el duelo de este domingo le ayudará a llegar de la mejor manera a la final y también servirá para posicionarse bien en la tabla.

En el transcurso de su carrera, Irven Ávila ya ha sumado tres títulos nacionales, todos con Sporting Cristal. La última vez que este dio la vuelta olímpica fue en la temporada del año 2016. Ahora, después de cinco años, el delantero celeste tiene la chance de volver a celebrar un nuevo certamen con los rimenses.

Su rival será nada más y nada menos que Alianza Lima, equipo al cual les tocará enfrentarse en un mes, pese a que este domingo disputarán en una final adelantada, la cual corresponde a la penúltima jornada de la Fase 2.

Para el huanuqueño no hay equipo favorito en este tipo de duelos, en donde además aseguró que este partido los ayudará mucho para llegar mejor a los Play Offs finales, a la espera de que el conjunto celeste pueda evaluar a los dirigidos por Carlos Bustos.

“Yo no sé quién sea el favorito y no se que se tiene que hacer para recibir ese apelativo, me preocupa mas lo que vamos a hacer nosotros, si la prensa quiere ponerlo como favorito a Alianza, está bien, nosotros pensamos en terminar bien en el acumulado”, indicó en conferencia de prensa.

“Creo que va a ser un partido muy intenso teniendo resguardos cada uno. Nosotros saldremos a proponer nuestro juego, a corregir y eso nos servirá de cara a las finales”, añadió el atacante celeste con respecto al choque de este domingo en el Estadio Nacional.

Tras su regreso al cuadro rimense, Ávila ha anotado seis goles en 23 compromisos durante la Liga 1, siendo uno de los máximos goleadores del equipo de Roberto Mosquera. Es por ello, que estos números lo motivan de cara a la definición del título.

“En lo personal, llego bien y motivado, doy gracias a Dios el poder jugar nuevamente una final con un club al que quiero mucho; somos conscientes que estamos saliendo de este bache de aspectos que hemos conversado en la interna”, finalizó.