Graham Potter: “Si vas a trabajar y alguien te insulta, no va a ser agradable”

El Chelsea no pasa por un buen momento en la Premier League y mucho menos en la Champions League. Graham Potter, el entrenador del club londinense, reveló en conferencia de prensa que ha sido amenazado a través de correos electrónicos y mencionó su completa disconformidad con esto:

“Si vas a trabajar y alguien te insulta, no va a ser agradable. Si te llaman la peor persona en la historia del club, no es agradable. Quiero tener éxito aquí. Sin embargo, si me preguntas, ‘¿Es difícil, es agradable escucharlo?’, Por mucho que haya tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no particularmente agradables que quieren que muera y quieren que mis hijos mueran. Eso obviamente no es agradable”, reveló Potter.

Además, el técnico del Chelsea finalizó diciendo: “Si no obtenemos los resultados, obviamente eso es lo que sucede. Sufres y te enojas. Ya las cosas cambian en privado, muestras una emoción real con tu familia. Continuaré actuando con la integridad adecuada para mí. Haré lo mejor que pueda y si mi mejor esfuerzo no es lo suficientemente bueno, está bien, lo aceptaré”.