Griezmann dice ‘basta’: “Llevo tiempo aguantando”

El delantero Antoine Griezmann afirmó que “es la hora de poner las cosas en su sitio” en un avance de una entrevista a ‘Vamos’.

Antoine Griezmann decidió romper su silencio y dar su versión de las últimas controversias alrededor de su figura. Por consiguiente, el francés concedió una entrevista al programa ‘Universo Valdano’ de ‘Vamos’ (Movistar), donde hablará en profundidad respondiendo las preguntas del exjugador y técnico Jorge Valdano.

“Desde que he llegado, desde mi presentación no hablo. Como dije ese día, yo no quería hablar fuera, sino en el campo. Porque yo soy así, es lo que mejor se me da, estar con el balón en los pies. Pero es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que basta”, dice el futbolista del Barcelona.

Por ello, el atacante francés ha elegido la plataforma para dar su visión sobre lo que está sucediendo en el Barcelona, su salida del Atlético de Madrid y su relación con Leo Messi. Cabe recordar que el ‘7’ blaugrana ya presentó su documental, ‘La Decisión‘, a través de Movistar. En aquel entonces, anunció, para sorpresa del Barcelona, que se quedaba en Madrid. Un año después, ficharía por el club catalán.

Por último, el programa fue grabado días atrás ya que el futbolista dormirá esta noche en Kiev con el resto de los convocados para afrontar el partido de este martes ante el Dinamo correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League.