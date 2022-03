Guardiola: “Seguimos arriba, intentando ganar la Premier”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló en rueda de prensa tras derrotar al Manchester United en el derby de la ciudad.

Se quedaron con el derby de Manchester y siguen siendo los líderes de la Premier League. Manchester City venció 4-1 al Manchester United en una nueva jornada de la liga inglesa. Los ‘cityzens’ hicieron respetar su casa y golearon a su clásico rival. Pep Guardiola, entrenador de los ‘sky blues’, habló tras quedarse con una nueva edición del derby de la ciudad.

El estratega español mencionó que su mayor éxito es que sigue inyectándole competitividad a su equipo: “Mi mayor éxito como entrenador es que sigamos corriendo como lo hacemos después de ganar tres Premier League en los cuatro últimos años. Y seguimos ahí arriba, intentando ganar otra vez”.

El director técnico de los ‘Cityzens‘ destacó la humildad de su equipo: “Lo normal es que después del éxito tengas malos pensamientos y te confundas. Que te creas algo que no eres. Pero seguimos siendo lo suficientemente humildes para seguir trabajando en cada entrenamiento, en cada partido, y seguir estando ahí arriba. Luego puedes ganar o puedes perder”.

Para finalizar, el entrenador de 51 años reveló que el Liverpool es el rival más difícil al que le ha tocado enfrentar como DT: “Si al final no podemos conseguirlo es porque nos enfrentamos al rival más duro al que me he encontrado en mis 12 o 13 años como entrenador. El Liverpool de los últimos años es formidable. Seguir ahí, luchando con ellos, ganando títulos domésticos y trofeos es el mayor éxito de mi carrera”, sentenció.