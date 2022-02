Guardiola: “Tottenham haya perdido 3 veces hace que sea más difícil”

Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, en conferencia de prensa habló sobre el partido ante el Tottenham por Premier League

Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, en conferencia de prensa habló sobre el partido ante el Tottenham por Premier League. El estratega español señaló que los ‘Spurs’ han perdido tres veces y es así que lo hace más complicado porque quiere ganar este encuentro.

“Esto es un problema, el hecho de que hayan perdido tres veces hace que mañana (sábado) sea más difícil. Es difícil para los mejores equipos perder cuatro veces seguidas. Tienen muchas armas, sufrimos con Son, Harry Kane, Moura, tienen mucha calidad”, declaró Guardiola.

Sobre el nuevo técnico del Tottenham, Antonio Conte: “Para un entrenador que llega a mitad de temporada no es fácil hacer cambios. Con partidos cada tres días no es fácil. En el fútbol no tenemos tiempo. Este club me dio tiempo y por eso siempre estaré agradecido. Los técnicos necesitan tiempo para transmitir ideas y hacer que los jugadores sigan lo que sienten”, indicó.

Finalizó hablando sobre el estado físico de Jack Grealish, quién tuvo varias semanas con sobrecarga muscular: “Vamos a entrenar ahora en dos horas y hablaremos con los médicos. No soy médico, lo siento. La espinilla, los síntomas parecen mucho menores que la temporada pasada en Aston Villa. No hablé con el médico, pero ya veremos. No creo que esté listo para mañana, con suerte para las próximas semanas”.