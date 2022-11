Gustavo Costas: “Uno quiere ganar siempre, lo dijimos desde el primer día que llegamos a Bolivia, pero bastante conformes con lo que mostró el equipo”

Gustavo Costas, seleccionador de Bolivia, manifestó en conferencia de prensa que le faltó un poco más de atrevimiento al cuadro visitante para poder hacerle daño a la Selección Peruana.

“Uno quiere ganar siempre, lo dijimos desde el primer día que llegamos a Bolivia, pero bastante conformes con lo que mostró el equipo, nos faltó ser más atrevidos. Perdimos pelotas muy tontas, pero me voy conforme en el juego, de que fuimos a buscarlo, tuvimos buena presión por momentos, pero llevamos pocos días”, afirmó Costas en conferencia de prensa.

“Me duele, estoy triste porque no se puede ganar, hace mucho que no se gana en condición de visitante, pero hay que irnos conforme, atrás fuimos muy sólidos, no tuvimos tantos descuidos, ni equivocaciones. Hoy fue una jugada, no sé si fue off-side o no, pero fue al límite, le quedó a Cueva, puso una gran pelota y terminó en gol”, añadió Costas.

Perú venció 1-0 a Bolivia por partido amistoso en el Estadio Monumental de la UNSA. Luis Iberico fue el autor del único gol del encuentro, tras genial pase de Christian Cueva. Con este resultado, ya son 3 victorias consecutivas las conseguidas por Juan Reynoso al mando de la bicolor.

Redactor: Diego Pecho