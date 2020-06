Gustavo Dulanto: El peruano sensación en Portugal

Gustavo Dulanto, quien viene destacando en el Boavista de Portugal conversó con Todo Sport y espera que su continuidad en el fútbol europeo le llame la atención a Ricardo Gareca

ESCRIBE: RAÚL BAZÁN CHOCOS

Detrás de todos los flashes y en silencio, Gustavo Dulanto viene haciéndose un nombre en la Primera División de Portugal, precisamente en el Boavista, donde a logrado asentarse en un puesto en el once titular y a día de hoy es uno de los jugadores peruanos con mas continuidad en el extranjero, además cada semana viene recibiendo buenas criticas de la prensa lusa.

Su altura y potencia física lo ayudaron a adaptarse el fútbol europeo y ya suma 7 partidos en liga jugando los 90 minutos, el primero fue ante el Porto, donde pese a la derrota 1-0 fue el mejor de su equipo y hace poco anuló a Trincao, la joya del Sporting Braga futuro jugador del Barcelona. Además no pierde la costumbre de marcar goles, pues lo hizo en el empate 1-1 con Tondela

La vida del ‘Pochito’ dio un giro de 180 grados, pues hace poco mas de un año era el villano de la eliminación de Real Garcilaso en Copa Libertadores, pues un grosero error suyo les costó una eliminación que tenían en el bolsillo ante La Guaira, sin embargo eso quedó atrás y hoy por merito es una alternativa importante para Ricardo Gareca.

¿Qué tal este reinicio de temporada en Portugal?

Muy bien gracias a Dios, veníamos de sacar un empate ante un equipo duro como el Braga y ahora lo reafirmamos ganándole al Vitoria Setubal, lo que permitió al equipo subir hasta el octavo lugar

¿Fue difícil volver a jugar luego de tres meses de cuarentena?

En lo personal no fue difícil, el equipo tuvo una buena preparación y estamos fuertes físicamente, en general la liga de Portugal comenzó con muy buen ritmo, como si nunca hubiéramos parado

¿Cómo fue marcar a Trincao? Es la nueva apuesta del Barcelona

Es muy explosivo, en la semana lo estudié con apoyo del comando técnico que me pasó sus videos, creo que lo marqué bien y eso me deja tranquilo a nivel profesional, pues demuestra que puedo competir contra jugadores de primer nivel.

A diferencia de otros peruanos te adaptaste rápido y eres titular ¿A qué se debe?

Llevo 7 partidos y solo uno de suplente, siempre trabajé y me esforcé para alcanzar el nivel necesario, pues cuando llegué sentía que me faltaba, pero amo mi profesión y me inculcaron desde pequeño a sacrificarme.

¿En qué has mejorado al estar en una liga competitiva?

En potencia y velocidad principalmente, siempre voy al gimnasio para mejorar ese aspecto, que es necesario para la dinámica del fútbol europeo.

¿Algún compañero te ha sorprendido por su nivel?

Ricardo Costa, es un defensor veterano que ha jugado tres mundiales con Portugal y ahora hace dupla conmigo, siempre le pregunto cosas y le pido consejos, tiene mucha experiencia y trato de sacarle provecho

¿Te acostumbraste rápido al idioma?

Al inicio fue un problema porque no entendía algunas palabras, pero fui aprendiendo y ya me defiendo bien, incluso he ido al cine con mi familia a ver películas en portugués

¿Qué tan importante fue ir con tu familia para la adaptación?

Sí, porque me dan una tranquilidad enorme, estoy contento con mi esposa y mi hija, somos muy hogareños, en algunos días libres pudimos conocer a la Virgen de Fátima en Lisboa, tenemos que esperar hasta que pase el virus

¿Te llegan noticias de lo que pasa en Perú?

Me siento triste porque mis padres como los de mi esposa están en Perú, espero que pase pronto para darme un salto y volver a comer la comida tan rica que extrañamos.

¿Cómo viviste el coronavirus en Portugal?

La gente fue muy responsable y se combatió bien la pandemia. Yo solo salí de mi casa tres veces en tres meses a comprar cosas básicas de primera necesidad

¿Cómo se da tu llegada al Boavista?

Mi representante se encargó de ese tema. Rescindí con Garcilaso el 15 de julio, pues no tenía continuidad y me llamaron equipos de Perú, pero les dije que me esperen porque tenía la posibilidad de salir, cuando me enteré me puse muy contento porque cumplí mi objetivo.

¿Cuál crees que ha sido tu mejor partido en Portugal?

Contra el Porto, a pesar de que perdimos jugué un gran partido, un rival al que antes solo veía por televisión, además fue mi primera vez como titular, antes solo había jugado tres minutos ante el Braga

En Garcilaso cometiste un grave error que le costó al equipo la eliminación en Copa Libertadores ¿Cómo te sentiste?

Fue un momento muy difícil, quise despejar, pero me resbalé y el delantero de La Guaira lo aprovechó, estaba preparado para el partido con zapatos de aluminio con toperoles, pero son cosas que pasan y justo me tocó a mí. Pero influyó para que los directivos no hicieran problemas a la hora de rescindir contrato.

¿Tus compañeros te apoyaron?

En el camarín les pedí disculpas y hubo varios que me dieron su respaldo, me sentía culpable porque era consiente que por mi culpa no se cumplió el objetivo de avanzar en la Libertadores

A pesar de ser defensor marcas muchos goles y hasta pateas tiros libres ¿Eres de practicar mucho?

He tenido la suerte de marcar muchos goles, en UTC fue mi mejor año, pues marqué 8 goles, uno en la final del Torneo de Verano, aquí también le metí uno al Tondela. Desde chico siempre me gustó pegarle al arco, la potencia es mi mayor virtud y luego aprendí a darle dirección.

¿Cuál fue tu mejor gol?

En mi debut con Universitario en un amistoso contra Municipal en Chimbote, me quedó una pelota y le pegué de volea, fue un golazo.

¿Crees que estás más cerca de la selección?

Representar a su país es lo más lindo, soy consciente que en mi puesto hay buenos jugadores, espero seguir sumando minutos y todo cae por su propio peso, actualmente Luis Advíncula, Paolo Hurtado y yo somos los únicos peruanos que han vuelto a jugar y podría ser una ventaja de cara a una convocatoria.

¿Te queda una revancha en Universitario?

Debuté bien, tenía la confianza de un gran entrenador como Luis Fernando Suárez, pero no le fue bien y cuando llega Challe prácticamente no tuve oportunidades, así que cuando me ofrecieron renovar, preferí no aceptar, pues buscaba continuidad y al final fue la mejor decisión. Me gustaría regresar pero obviamente en muchos años.

¿También jugaste al béisbol verdad?

Tuve una fuerte lesión cuando era chico y cuando volví empecé a jugar al béisbol, me fue muy bien, pero a la hora de decidir me jaló más el futbol y retomé

¿Qué tan importante es tu papá, Alfonso Dulanto?

Él nunca me presionó para que jugara, el ‘Pocho’ tuvo una gran trayectoria en el futbol y siempre me apoyó en lo que me propuse, como jugaba de central igual que yo, me da algunos consejos, aunque siempre enfocándose en lo positivo.