Gustavo Dulanto: “Me gustaría volver a Universitario”

Dulanto comentó que le gustaría volver a la ‘U‘. Incluso antes de llegar al Sheriff, esperó el llamado de los ‘Cremas‘, pero este no llegó.

Actualmente, Gustavo Dulanto es uno de los futbolistas peruanos con más regularidad en el fútbol europeo. Desde que llegó al Sheriff Tiraspol, se convirtió en titular y su relevancia en el equipo cada vez es mayor. Sin embargo, esto pudo haber sido diferente. Comenta que, antes de llegar a Moldavia, esperó una llamada de Universitario de Deportes para ver si lograba un retorno, pero nunca llegó.

“Antes de venir al Sheriff, esperé hasta el último a la ‘U’. Solo que nunca recibí la llamada. Solo una llamada para preguntarme si estaba dispuesto a ir al club y dije que sí porque soy hincha”, señaló el defensa en una entrevista por DirecTV.

Gustavo sabe que tiene una deuda ‘pendiente’ con Universitario: salir campeón. Tal y como lo hizo su padre, Alfonso ‘Pocho’ Dulanto en su etapa como jugador (1992, 1993 y 1999). Además, fue partícipe en las ediciones (1995 y 1997) de la Copa América.

“Quiero hacer algo que hizo mi viejo, que es salir campeón. Es la espinita que tengo con mi papá que siempre me saca en cara, porque le digo que ahora soy jugador de Champions y él me dice “bueno yo he jugado Copa América y soy campeón con la ‘U’”. Qué le voy a decir, me agarra por donde más me duele”, indicó.

Dulanto resignó sueldo en Universitario

Por otro lado, confesó que resignó bastante dinero simplemente por ser hincha del equipo de Ate. “Cuando firmé por primera vez en la ‘U’ ganaba muy poco y tenía la opción de ir a otro lado en un equipo del norte, que me ofrecían más dinero, pero preferí ir a la ‘U’ por un sueldo mínimo y mi mamá me quería matar. Le dije a mi mamá que quería jugar en la ‘U’ porque yo había venido de Argentina. Y cuando debuto me llevé todo el conjunto de la indumentaria, con el short y la camiseta, por lo que me lo descontaron. Al final me quedé con 100 dólares para el mes en mi cuenta bancaria”, comentó.