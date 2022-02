Gustavo Roverano: “Perú depende de sí mismo””

Gustavo Roverano, entrenador de fútbol, analizó el enfrentamiento entre las selecciones de Perú y Ecuador disputado en el Estadio Nacional.

El encuentro entre la ‘Blaquirroja’ y ‘La Tri’ valida por la décima sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas dejo más de un análisis. Gustavo Roverano, ex arquero de Alianza Lima y Sporting Cristal, habló sobre este duelo en el Estadio Nacional. El ex golero mencionó que no le gustó el desempeño de Perú en las dos últimas jornadas de las Clasificatorias.

El estratega uruguayo confesó que Perú depende de sí mismo para llegar a Qatar 2022: “Creo que ninguno de los últimos dos partidos fueron buenos de Perú, pero por cómo empezó el partido de ayer, me empecé a preocupar. Ecuador entró con mucha decisión, tuvieron la posibilidad de cerrar el partido pero no lo hicieron. En el entretiempo se hicieron las variantes y se corrigieron algunas cosas, pero al final se consiguió el punto que será importantísimo, en el peor de los escenarios, Perú ganándole a Paraguay tiene el quinto puesto y depende de sí mismo”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el ex jugador de 54 años habló sobre el merecimiento de ‘La Tri’ de llevarse los tres puntos de Lima: “Me gustó Ecuador, no me gustó Perú. Creo que pudieron llevarse el triunfo, creo que ellos hicieron méritos para llevarse los tres puntos. Si bien Perú cambió mucho la actitud de lo que fue en el primer tiempo, creo que fue un buen resultado para lo que se hizo durante el encuentro, Perú lo empató pero creo que también lo pudo perder por 2-0″, concluyó.