Harry Maguire esta a la venta

El Manchester United pone a la venta al central Harry Maguire

Harry Maguire no tendrá lugar en el Manchester United en cara a la proxima temporada de la Premier League y el conjunto inglés busca ponerlo en venta cuanto antes, pero lo que piden por él es un precio de escándalo.

El central llegó en 2019 al club procedente del Leicester City, por el cual el Manchester United pagó la suma de 87 millones de euros, convirtiéndose así en el defensor más caro de la historia. Por el capitán del equipo estarían pidiendo a cambio unos 58 millones de euros.

El director técnico, Ten Hag, no lo tiene en sus planes. En Inglaterra informan que, en sus planteamientos no aparece, ya que prefiere contar con Raphael Varane, Viktor Lindelof, Lisandro Martínez o incluso reconvertir en central a Luke Shaw antes de colocarlo a él.

Hay una conversación pendiente entre el técnico neerlandés y el futbolista, quien aún le quedan dos años de contrato y se rumorea que a pesar de tener una chance de continuar podría perder la cinta de capitán, la cual la llevaría Bruno Fernández.

Lee más:

https://larazon.pe/diego-simeone-a-arabia/

¿Cual seria el futuro de Harry Maguire?

¿Tottenham? ¿West Ham? ¿Arabia Saudita? Si bien Harry Maguire podría facilitar su salida, en busca de más minutos y la continuidad que ha perdido con Erik ten Hag, lo cierto es que el título en la Copa de la Liga, más la clasificación a la Champions League, le valen una suba (por objetivos) en el salario. Además, tiene contrato vigente por dos años más (mitad de 2025). Tranquilamente, podría quedarse en la comodidad de cobrar sin jugar si el club le dificulta la salida.

Ten Hag no lo quiere en absoluto. Lo ha dejado claro al club y también con sus planteamientos, con Raphael Varane, Viktor Lindelof, Lisandro Martínez y hasta un Luke Shaw reconvertido por delante. Hay una conversación pendiente todavía entre el DT y su, hata ahora, capitán.

Se viene un mes largo de tira y afloje para definir el futuro de Maguire. Por ahora, el Manchester United ha establecido un precio para su capitán, pero está por verse si algún equipo estará dispuesto a cumplir con sus exigencias económicas, mientras Bruno Fernández ya se prueba el brazalete de capitán.