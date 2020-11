Hasta lo último se aferró al cargo

Les dijo a los jugadores en el camarín que él seguía hasta que lo boten.

Alianza Lima sumó una nueva derrota en el campeonato y sin duda se vienen horas muy duras en el club de La Victoria, en donde más de un directivo ya le había bajado el pulgar al técnico Mario Salas.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado y lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza“, señaló.

Y es que, luego de la caída ante Ayacucho FC, se decidió la continuidad del estratega chileno y le daban una última oportunidad ante Municipal. Incluso, se supo que los propios jugadores lo habían respaldado a muerte.

Hoy en día los resultados no aparecen y cada vez el equipo íntimo roza más con el tema del descenso. Esto ya colmó la paciencia de los integrantes del Fondo Blanquiazul y ya tienen casi decidida la salida de Salas, aunque ahora tendrán que negociar el tema contractual, tomando en cuenta que el chileno tiene contrato por dos años y la cláusula de salida es alta.