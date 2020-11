CAYÓ ALIANZA Y…CHAU SALAS

Entrenador chileno fue despedido por el Fondo Blanquiazul y el comunicado sale en unas horas.

El hincha de Alianza no se lo merece. No es nada más triste que ver a tu equipo hundirse. Y peor aún, hundirse y sin estar ahí en el estadio para apoyarlo. Eso le pasa al club victoriano, quien no le gana a nadie. Y es que esta vez, Deportivo Municipal fue su verdugo al ganarle por 2-1 con volteada de partido incluida.

El cuadro blanquiazul hizo su mejor primer tiempo del año. Y lo curioso, es que fue con línea de cinco, una alineación muy parecida a la que usaba Pablo Bengoechea antes de irse. Por ello, sorprendieron a más de uno con su dinámico y su buen trabajo táctico para enfrentar a un aguerrido Deportivo Municipal. Tal es así que a los 39, Oslimg Mora anotó y todo era alegría para el elenco ‘grone’.

Pero la alegría no duró mucho, pues en la segunda parte Deportivo Municipal saldría con todo como un león herido. Por ello, que sorprendieron a los grones, pues Renzo Alfani (63′) y Yhirbis Córdoba (83′) mandaron a la lona al cuadro victoriano. No hay dudas que Alianza entró en coma y no se sabe cuando saldrá.

NOTA DE REDACCIÓN:

El técnico de Alianza Lima fue despedido por los componentes del Fondo Blanquiazul tras la reunión que sostuvieron días pasados en la que le exigieron un resultado positivo ante Deportivo Municipal. Como se cumplió el objetivo ayer decidieron cesarlo en su cargo. La suma que se le abonará por despido de sus labores no pasa de los 150 mil dólares. Asumirían la dirección técnica Jaime Duarte y ‘Chicho’ Salas, quienes están a cargo de los menores y de la reserva. Esta información fue suministrada por fuentes dignas de todo crédito.

ALIANZA LIMA (1)

Steven Rivadeneyra

———————–

Carlos Beltrán

Alberto Rodríguez

Rubert Quijada

——————-

Aldair Salazar

Josepmir Ballón

Carlos Ascues

Rinaldo Cruzado

Anthony Rosell

————————-

Oslimg Mora

Patricio Rubio

———————

DT: Mario Salas

——————————-

DEPORTIVO MUNICIPAL (2)

Diego Melián

—————

Aaron Torres

Rotceh Aguilar

Eduardo Caballero

Renzo Alfani

David Díaz

————————–

David Dioses

Jean Pierre Archimbaud

Junior Ross

Matías Mansilla

————-

Matías Succar

———————–

DT: Víctor Rivera

————————-

ÁRBITRO: Diego Haro

GOLES: Oslimg Mora 39’ (AL). Renzo Alfani 63’ Yhirbis Córdoba 83’ (MUN).

CAMBIOS: Miguel Cornejo x Rinaldo Cruzado, Kluiverth Aguilar x Aldair Salazar, Alexi Gómez x Anthony Rosell, Gonzalo Sánchez x Alberto Rodríguez (AL). Yhirbis Córdoba x Aarón Torres, Italo Regalado x Junior Ross, Jhojan Domínguez x Matías Mansilla, Jorge Torres x David Díaz (MUN).

TA: Rinaldo Cruzado (AL). Eduardo Caballero, David Dioses, Matías Succar (MUN).

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima).