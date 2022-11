Hazard: “Si el Real Madrid me pide que me vaya, lo tengo que aceptar”

El jugador de Real Madrid, Eden Hazard, se refirió a su futuro futbolístico, comentando que quizás no le quede mucho tiempo en el club “Merengue”

En una reciente entrevista, Eden Hazard comentó que podría estar viviendo sus últimos meses en el Real Madrid. Desde su llegada, el jugador belga ha sufrido constantes lesiones que no le han permitido llegar a su máximo nivel y asegura que, en caso el club le pida salir al final de temporada, lo entendería.

“En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice “Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir”, lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador”, dijo Hazard para Marca.

Asimismo, el delantero se defendió sobre las acusaciones de llegar con sobrepeso al inicio de la temporada anterior. “Pero eso siempre ha pasado. Todas las temporadas son iguales conmigo: durante la temporada tengo que trabajar y jugar al fútbol, pero, cuando tengo tres semanas para descansar, yo descanso, y no voy a cambiar. Esta historia fue hace cuatro años, aunque fue la realidad, pero luego hice dos meses increíbles antes de la lesión”, sostuvo.

“Después no he tenido suerte por el confinamiento y por muchas cosas, como muchas lesiones en el segundo año, pero durante diez años en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada, y luego en dos años todas estas lesiones. Es algo que no puedo explicar”, declaró.

Redactado por: Miguel Casana