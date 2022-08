Hernán Barcos: “Los clásicos hay que ganarlos como sea”

Hernán Barcos confía plenamente en obtener una gran victoria en el clásico frente a Universitario de Deportes este domingo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute

El estadio de Alianza Lima volverá a albergar una edición del clásico del fútbol peruano. Los cremas buscarán revancha del doloroso 4-1 sufrido por el Torneo Apertura. En tanto los blanquiazules, 3ros en el clausura, mantienen la ilusión de seguir en la pelea por el campeonato.

Hernán Barcos, baluarte en esta campaña blanquiazul, manifestó lo siguiente: “Este empate molesta por cómo se dieron las cosas en el partido. Alianza siempre fue protagonista en el juego y se nos escaparon puntos importantes, seguramente, difíciles de digerir, pero tenemos que seguir trabajando porque el domingo tenemos el Clásico y hay que pensar en ganarlo”.

Además, agregó que: “No me gusta hablar de los árbitros porque siempre suena a excusa pero hay cosas que son muy claras, sobre todo, en los penales que no nos cobran. Esta vez nos cobraron uno, pero hubo otras situaciones que fueron muy claras, sin embargo hay que seguir trabajando y no pensar en los demás”.

UNA NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO:

El goleador de los íntimos quiere darle vuelta a la página y ya meterse de lleno en el Clásico ante la ‘U’. “Como siempre ha sucedido, este domingo vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente y los clásicos siempre hay que ganarlos como sea. Esta clase de partidos tienen un sabor diferente por todo lo que se genera, pero igual valen tres puntos como todos. Por ello, no solo en los Clásicos hay que estar al cien por ciento sino siempre”.

BARCOS Y SUS GRANDES NÚMEROS CON ALIANZA:

El Pirata llegó a Alianza el año pasado en busca de levantar al equipo del doloroso descenso. Sin embargo, logró el campeonato por la Liga 1 y exhibió toda su jerarquía en los partidos del torneo local.

Los crema tampoco se quedan atrás. La victoria ante Ayacucho en el Monumental generó tranquilidad e ilusión de cara al partido del domingo. Todo se sabrá el próximo 4 de septiembre a las 3:30 p.m.