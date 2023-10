Hinchas lanzaron comida a Neymar tras empatar contra Venezuela

Luego del empate entre Brasil y Venezuela por 1-1, los ‘fanáticos’ de la Canarinha lanzaron pochoclos a la cabeza de Neymar.

Brasil empató en casa frente a Venezuela por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas. El ambiente en el Arena Pantanal fue muy tenso tras el mal resultado de la ‘Canarinha’ en su casa. Este gran enojo y frustración de los hinchas se trasladó desde la tribuna hacia los futbolistas de la peor manera.

Neymar estaba a punto de ingresar al túnel de vestuarios cuando recibió pochoclos en la cabeza lanzados por los aficionados. El futbolista rápidamente reaccionó y empezó a señalar e insultar a sus agresores. Los acompañantes de Neymar intentaron calmarlo, pero el jugador del Al-Hilal se negaba a ingresar al túnel. Finalmente, lograron meterlo a la fuerza dentro del estadio.

En las declaraciones post partido, Neymar comentó lo siguiente sobre este vergonzoso hecho:

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano”.

“Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo.”

