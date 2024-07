Humberto Salas: ¿Irregularidades en elecciones de Deportivo Municipal?

El candidato Humberto Salas mostró su descontento ante la elecciones en Deportivo Municipal.

El mítico club y amado por todos por su historia dentro del fútbol peruano, Deportivo Municipal, está entrando en temporada de elecciones para definir a su próximo presidente que tendrá la misión de guiar al club, ordenarlo y hacerlo crecer. Es por eso que, el candidato al puesto, Humberto Salas, mostró su descontento.

“Estas elecciones han sido tan rápidas que los tiempos no coinciden, las tachas se presentan entre sábado y domingo, son inapelables, no tenemos un padrón de socios para poder tener contacto. Lamentablemente hay muchas irregularidades y el presidente del Comité Electoral tiene mucha responsabilidad de esto”, sostuvo Salas.

Entre tanto, el candidato a la presidencia edil, pidió más seriedad a lo que se viene realizando y que se tome la importancia debida para lo que está en juego y, aunque cree que está muy manoseado el tema de las elecciones por diferentes tipo de conveniencias, se tiene mucha fe para lo que se viene.

“Un responsable es el presidente del Comité Electoral, tiene mucha responsabilidad de lo que pueda pasar. Nosotros estamos esperando que nos entreguen el padrón de socios para confirmar si es que están todos los socios que van a votar. Estamos esperando que nos lo den hoy día y decirle a los ediles que vamos a seguir adelante, vamos con mucha fe pero en estas elecciones han habido muchas irregularidades pero estamos atentos a todo lo que pueda suceder hoy jueves”, adicionó Salas.

Por último, el candidato, Humberto Salas, se refirió también a la cantidad de socios que acuden a estas elecciones: “Iremos a votar entre 120-150, es lo que estamos calculando, no han permitido que los socios paguen y se pongan al día, no tienen una cuenta corriente donde puedan ponerse al día. Estamos en un escenario de irregularidades, no sabemos cuántos socios más han ingresado, así que vamos a esperar el padrón”, finalizó.