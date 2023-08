Iberico y Dulanto se quedaron fuera de la Conference League

El Riga FC de Luis Iberico y Gustavo Dulanto cayó eliminado frente al Twente en la fase previa de la Conference League.

Por el partido de vuelta de la ronda 3 de clasificación a la Conference League, el Riga FC perdió ante el Twente con un global de 5-0. Luis Iberico no participó en el encuentro de ida que perdió el Riga FC por 2-0 en Países Bajos. No obstante, en el partido de vuelta jugó 75 minutos cuando su equipo perdía solo por 1-0. Al final, el atacante peruano de 25 años no pudo influir en el marcador en los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego.

Luis Iberico se viene recuperando de una lesión, por lo que se mantiene en el banco de suplentes en el Riga FC. El ex-Melgar no ha tenido un buen comienzo con su nuevo equipo en donde se esperaba que la rompiera para poder aspirar a una liga de mayor nivel. Ahora, solo jugará en la Virsliga de Letonia, en donde buscará el título nacional con el Riga FC. Su próximo partido será contra el Auda en los cuartos de final de la Copa Latvijas Kauss.

Lee:

Iberico se unió en finales de junio al Riga FC que milita en la Virsliga de Letonia. El Riga FC fue fundado recientemente en 2014 y salió campeón nacional por primera vez en 2018. Según el Coeficiente UEFA, la liga Letona (en donde juegan solo 10 equipos) está en el puesto 35 de 55 ligas de Europa.

Situación de Gustavo Dulanto en el Riga FC

En 2022, luego de formar parte de un histórico Sheriff, Gustavo Dulanto llegó al Riga FC. El defensa nacional que le ganó al Real Madrid en Champions League jugando en el Santiago Bernabéu se encuentra aún lesionado. Desde hace un año, Dulanto no ha vuelto a disputar un partido, por lo que solo ha jugado en 8 encuentros con el Riga FC.