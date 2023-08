Lucas Paquetá no llegaría al Manchester City

Las negociaciones entre el Manchester City y el West Ham por el mediocampista brasileño, Lucas Paquetá, estarían lejos de concretarse.

Según información del periodista experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el acuerdo por Lucas Paquetá podría colapsar definitivamente. Hay un fuerte interés del Manchester City en contar con el jugador del West Ham. Sin embargo, los ‘Hammers’ no quieren dejar salir a otro futbolista de gran nivel, a pesar que no ha encajado del todo en el equipo. El Manchester City seguirá insistiendo para tener a Paquetá bajo las órdenes de Pep Guardiola.

La propuesta verbal del Manchester City fue rechazada en primera instancia por el West Ham. En el club de Londres, Paquetá es prioridad y no piensan venderlo. Sin embargo, Lucas Paquetá vería con buenos ojos convertirse en ‘Citizen’ para dar un salto de nivel en su carrera. Se habló que el Manchester City pondría en la oferta por el brasileño a Cole Palmer, atacante inglés de 21 años. No obstante, las negociaciones estarían casi acabadas.

Lee:

Una de las razones por las que el West Ham no quiere vender a Paquetá sería la reciente salida de Declan Rice. Hace más de un mes, el Arsenal pagó alrededor de 116 millones de euros al West Ham por Rice. Por lo que, además de no querer perder a otro jugador importante, el dinero no es una necesidad ahora mismo en ‘The Irons’. Asimismo, Paquetá tiene contrato con los ‘Hammers’ hasta 2028 con opción a un año más, por lo tanto tampoco se lo vendería en este mercado de fichajes.

Los números de Paquetá en el West Ham no son realmente convincentes. En 42 partidos, el brasileño de 25 años anotó solo 5 goles y dio 7 asistencias. Sin embargo, el entrenador David Moyes considera que Paquetá es un jugador clave en su estilo de juego defensivo. Lo cierto es que Paquetá ha funcionado muy poco en el West Ham, a pesar de ser el autor de la asistencia del gol de la victoria en la final de la Conference League la temporada pasada.