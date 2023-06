Ilkay Gündogan se viste de blaugrana

Ilkay Gündogan y Robert Lewandowski se reencontraran en los vestuarios del Barcelona

Ilkay Gündogan será el primer fichaje del Barcelona en el mercado de pases de verano. El alemán llega a Cataluña como agente libre luego de no renovar con el Manchester City. El campeón de la Champions League aceptó la propuesta del Barcelona.

Cuando comience la temporada, el conjunto blaugrana podrá inscribir a Güdogan para que pueda unirse al primer equipo. Todavía tiene que resolver algunas cuestiones con el tema del traspaso, pero no hay peligro. El ex Borussia Dortmund rechazó varias propuestas y se convenció con la del Barcelona.

Ilkay Gündogan tuvo gran paciencia en esperar que el Barcelona le pueda proponer una buena oferta, ya que no tenia manera de encajar su ficha en la masa salarial actual. Con la aprobación de la directiva, no habrá problemas con el salario ni tampoco en anotarlo, a diferencia de Messi.

Comparaciones entre el pase de Ilkay Güdogan y el de Lionel Messi

El argentino no quería esperar a que el Barcelona resuelva los problemas que tenía debido a que quería tomar una decisión lo más pronto que sea posible. El alemán aguarda a las instrucciones que le dio la directiva del Barcelona y, por eso, firmaría con el conjunto catalán cuando comience la temporada. Mientras tanto Laporta deberá trabajar intensamente para reducir la masa salarial y no tener problemas.

Ilkay Gündogan tendrá un ex compañero en Barcelona. Ilkay Gündogan se reencontrará con Robert Lewandowski. Los dos fueron compañeros y se compenetraron bien en el Borussia Dortmund con Jürgen Klopp en el banquillo.

Ilkay Gündogan y Lewandowski jugaron juntos tres temporadas, las temporadas 2011-12, 12-13 y 13-14. Juntos ganaron la Bundesliga, la última conseguida por el equipo de Dortmund antes del reinado del Bayer en la Bundesliga.