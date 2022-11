Iniesta: “Mi retiro será durísimo y no se me caerá una lágrima sino un millón”

El exjugador del Barcelona y campeón del mundo con España, Andrés Iniesta, se refirió a su pronto e inevitable retiro del fútbol profesional y al presente del club culé

Andrés Iniesta habló sobre la actualidad del Barcelona, el ex culé se refirió a las pifias que han recibido Gerard Piqué y Sergio Busquets en los partidos contra Inter y Bayern y su próximo retiro de las canchas.

“No lo sé con seguridad pero en principio sería en Japón. No se puede asimilar el adiós. Cuando llegue será muy duro. Empecé a jugar con 3 años en mi pueblo y todavía sigo. Ahora tengo proyectos de futuro y estoy preparado entre comillas, pero te aseguro que ese momento será durísimo y no se me caerá una lágrima sino un millón. Eso es seguro.”, sostuvo.

Respecto a los abucheos a Busquets y Piqué: “Es algo que no agrada y no gusta a nadie, más allá de que sean compañeros o amigos. Que tu afición te pite no es agradable pero sabemos que el Barça es un club muy exigente y particular. Son situaciones que han ocurrido durante la historia con grandes jugadores y la gente expresa lo que siente en ese momento”, indicó.

Redactado por: Miguel Casana