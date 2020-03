Jaime Duarte: “En el fútbol hay que ser profesionales”

Luis Aguiar me dijo antes de enfrentar a Racing: “Cómo lo quieren los muchachos” y me emocioné

“Kluivert Aguilar vino del Regatas, no del Cristal como dijo Vivas”

Escribe:

RAUL BAZÁN CHOCOS

1.- ¿Cómo pasa estos días de cuarentena?

Con bastante conciencia. Cumpliendo de manera responsable. Veo las noticias y me doy cuenta que estas nuevas generaciones tienen un chip que no le gusta recibir ordenes. En mi infancia y mi carrera como profesional y como persona siempre supe recibir órdenes.

2.- ¿Qué opina de la llegada de Mario Salas a Alianza?

No puedo opinar como hincha. Solo sé que campeonó con Cristal y podría decir que es un buen entrenador. Pero, los equipos y las personas somos diferentes, y las situaciones también. No lo he visto trabajar ni sé que táctica usa. Espero que le vaya bien.

3.- Mandó ejercicios para que los jugadores entrenen de su casa ¿Esto funciona?

Eso es normal. Es parte del mundo, hasta en las menores tenemos que dar tareas para no perder la condición física, pero solo es un paliativo. Si tú no entrenas no es lo mismo. En el fútbol mundial hay que hacer una extensión para que los jugadores hagan reacondicionamiento físico táctico.

4.- ¿Qué opina del estilo que utilizaba Pablo Bengoechea?

Cada entrenador tiene su librito, y está en todo su derecho. Él tiene su manera de jugar, y su metodología. Así, nos ha dado un campeonato y dos subcampeonatos, y eso se respeta.

5.- Le tocó asumir en un momento difícil y contra Racing en Libertadores

Hay que tener una testosterona bien grande para hacerte cargo en un momento así. Y pensar que la semana anterior estuve entrenando a la categoría 2013. El fútbol es así. No todo es color de rosa. De la noche a la mañana exponerte a un escenario donde tienes el 99 por ciento de perder, no es fácil. Agradezco el esfuerzo que hicieron mis jugadores.

6.- Una vez más puso el pecho cuando Alianza lo necesitaba…

Lo he hecho por todo el cariño que siento por el club.

7.- ¿Cómo fue su relación con los jugadores?

Luis Aguiar me dijo: “No sabes cómo te respetan y te quieren”. Eso hace que esté a mi favor, los jugadores te enganchan, pero no soy mago, ¿cómo voy a transformar a un equipo en horas? Es imposible, pero hicieron un gran esfuerzo, y lo agradezco, porque todos esperaban que nos metan 8. Así somos los peruanos. Con dos días de trabajo, en los últimos minutos se vio lo que a mí me gusta. El control del balón, atrás sólidos, tratar de generar fútbol. Cada uno con su estilo. A mí me gusta eso.

8.- ¿Cuál es su función en el club?

Soy el jefe de captación, pero para eso necesitas gente que te apoye. No lo puedo hacer solo, todo lleva una organización. Debo inculcarle a los que traigo a Alianza lo que es el club. Me estoy capacitando para traer más chicos. La semana pasada estuve con la sub 8, ayer estuve con el primer equipo. Es algo maravilloso e increíble.

9.- ¿Qué opinión tiene de Ernesto Arakaki y Víctor Reyes, que se fueron a trabajar a la Federación?

El trabajo de 6 años de Arakaki ha sido extraordinario, pese a tener un club concursado, pobre con poco presupuesto. Ha instalado las bases de lo que va a venir para Alianza más adelante. Es un reto a 10 años. Cada ciclo tiene un inicio y un final. Víctor Reyes es un entrenador de categoría y gran conocimiento en menores.

10.- ¿Cómo ve el desarrollo de los chicos prestados?

A mí me encanta. Ya que irse a otros equipos en primera para luego regresa es acelerar el proceso. La plantilla de Alianza es muy grande. No iban a tener mucha opción. Solamente podían jugar en reservas, la experiencia de jugar en primera un año hace que se pueda pensar en ellos para el siguiente año, ya que tienen una experiencia adquirida. Un ejemplo es Oslimg Mora

11.- ¿A quiénes de estos chicos ve con más futuro?

A muchos. En Huánuco (Moyano), en Ayacucho (Espinoza) en segunda división. Está Didier, pasando una prueba en el Palmeiras. Él que regresó de la prueba es Cavero.

12.- También se ve muchos casos de equipos que van a torneos afuera…

Tenemos una escuela base que va al extranjero. Todas las categorías, la 2005 tiene 30 partidos en el extranjero y campeonamos en Chile. La 2001 tiene como 30 o 40 partidos internacionales.

13.- ¿Cómo se sabe cuándo un chico está listo?

Cuando encuentras a dos talentos como Jefferson o Paolo no necesitan mucho proceso. Otros deben ir de a poco. Pero, hay que saber cómo, cuándo y dónde los puedes hacer debutar. Es todo un proceso, mental, nutricional, física, humana, psicológica, táctica.

14.- ¿Una opinión sobre Kluivert Aguilar, ya que debutó con 16 años?

Vino del Regatas. Yo me fije en él porque era un chiquito que todo el mundo lo quería hace 5 años. Jugó el sudamericano con 15 años. Miguel Ángel Russo ya lo quería para la Copa Libertadores, para que veas como impresionaba el chico. Aunque, a mí me parece que era muy apresurado. Pasa por un buen momento bueno, ya finalizando su proceso para que él con su experiencia ya juegue una final, un partido con público. Pero, es todo un proceso. No es Dani Alves, ahorita.

15.- ¿Cuál es su opinión al respecto sobre las indisciplinas?

No me gusta hablar del primer equipo de Alianza, porque no me compete. Pero, te hablo de la indisciplina en general. Quiero más profesionalismo y menos peloteros. Ahí te lo resumo todo. El cuerpo lo tienes que cuidar. Pero, las situaciones se están desbordando por todo el tema que hay. Información y entorno familiar o de barrio. Él que quiere ser profesional, al margen de la vida del deportista, tiene que ser buena persona, sino vas a ser solo un pelotero. Los peloteros son los que juegan en el barrio. Los profesionales los que se comportan como tal.

16.- ¿Cuál su opinión del trabajo del Fondo Blanquiazul?

Tienen poco tiempo, los conozco a todos, han colocado su propio dinero en el club y esto genera estabilidad. Dar de su propio dinero, cualquiera no lo hace.. El club es concursado y la inestabilidad abruma. Yo he escuchado sobre un proyecto que va a llevar algunos años, y estoy entusiasmado de que Alianza pueda llegar a ser un club emblemático, y ejemplar en lo que respecta a ser una institución. Dentro lo que pueda hacer, pondré mi grano de arena.

DATO:

Es la quinta vez que Jaime Duarte asume cono interino en Alianza Lima