Jairo Concha: ¡Este grupo no los va a defraudar!

Jairo Concha ingresó en el segundo tiempo y le dio más fútbol al cuadro crema pero no bastó.

Sporting Cristal, le ganó la «batalla» a Universitario de Deportes a quien se le vio inconexo sobre todo en el primero tiempo pero mejoró con el ingreso de Jairo Concha para el inicio de la segunda mitad. El volante crema, le dio más fútbol en el medio campo y se atrevió a más.

“No considero que Cristal nos haya superado. Fue un partido parejo. Creo que algunas desatenciones nos costaron el partido lamentablemente”, declaró Jairo Concha en caliente al término del partido. Universitario se puso las pilas con el gol de José Rivera pero los bajopontinos estaban bien parados atrás defendiendo la victoria.

En el conjunto merengue es importante resaltar que no se les vio el mismo rendimiento a muchos jugadores que eran vitales para la estructura del profesor Fabián Bustos. Por ejemplo, Rodrigo Ureña, estaba un cambio arriba y más se dedicaba a pelear que jugar. La manija crema, Horacio Calcaterra, llegaba tarde a todas y estuvo muy cerca de ver la tarjeta roja.

Los de arriba no se escapan de la crítica, pues, a debió ser uno de los peores partidos que se le a podido ver a Edison Flores. El capitán crema, no demostró porque lleva la cinta en el brazo y se le vio perdido dentro del terreno de juego. Los cambios ayudaron para ver otra versión de Universitario pero no bastó.

El ingreso de Jorge Murrugarra, ayudó para que los merengues se ordenen en la zona media y la entrada de un jugador más técnico como Jairo Concha sumó para que los cremas crezcan en ataque, buscando generar más jugadas de peligro pero, en frente, tuvieron a un Sporting Cristal que afrontó el partido con el cuchillo entre los dientes.

“Que nos sigan apoyando que este grupo no los va a defraudar”, finalizó Jairo Concha. Universitario de Deportes, sigue siendo único líder del Torneo Clausura pero por diferencia de goles, porque, si hablamos de puntaje, se encuentra igualado con Alianza Lima en la cima ambos con 33 puntos. ¡Quedan 6 puntos de infarto!