Jean Ferrari a Silvio Valencia: “No tiene credibilidad”

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, desmintió el rumor del periodista Silvio Valencia, que comentó que Gregorio Pérez se iba de la ‘U’. El administrador agrego de “Goyo” Pérez se queda en el club.

Gregorio Pérez, la semana pasada fue internado de emergencia, tras problema en el corazón y fue llevado a una Clínica. El estratega uruguayo se encuentra descansando en la Clínica.

“¿Quién habló eso? Silvio Valencia. No es un periodista con credibilidad. En ningún momento se ha hablado del tema de Gregorio Pérez. No puedo hablar de lo que especula una persona que no tiene credibilidad”, aseguró el administrador del cuadro crema.

Silvio Valencia en Exitosa Deportes aseguró que el área médica de Universitario de Deportes decidió que Gregorio Pérez no continúe en el cuadro crema. Porque no podrá estar en ritmo y no va hacer los viajes constantes en la Liga 1 Betsson 2022 por los problemas de su corazón.

“La familia le ha dicho que apenas se recupere retornen a Uruguay. La esposa no quiere exponer más a Gregorio Pérez”, aseguró Silvio Valencia en su programa Exitosa Deportes.