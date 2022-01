Putellas: “Realmente no he pensado, todo lo que me está ocurriendo”

Alexia Putellas, delantera de la Selección Española femenil y del Barcelona FC, habló tras ganar el The Best 2021 que otorga la FIFA

Alexia Putellas, delantera de la Selección Española femenil y del Barcelona FC, habló tras ganar el The Best 2021 que otorga la FIFA. También comentó que no pensaba que el año pasado iba ser genial para ella en el fútbol femenil.

“Realmente no he asimilado todo lo que pasó en 2021 y no me está dando tiempo a pensar en lo que está ocurriendo estos meses. Espero que vengan muchos más”, aseguró la ganadora del Balón de Oro femenil y el The Best 2021.

Sobre sus campeonatos conseguidos con su club, el año pasado: “Nunca imaginé llegar a este nivel”, confiesa. “Trabajando y cuando confían en ti llegan los resultados. El año pasado conseguimos ganar casi todo (el Barcelona conquistó la Liga, la Copa y la Champions League, dejándose sólo en el camino la Supercopa de España) y espero que este año podamos repetir e incluso mejorarlo”.

La capitana del Barcelona Femenil agradeció a sus compañeras y destacó el nivel fútbol de mujeres en el presente: “Siempre he dicho que hay un talento innato en España. No es casualidad que el Barcelona tuviera el éxito que tuvo el año pasado y las nominaciones a estos premios reflejan ese reconocimiento”, aseguró. “Sólo hacía falta un proyecto y tiempo”.