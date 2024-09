Jean Ferrari habla de la llegada de Guerrero a Alianza Lima

El administrador de Universitario habló sobre la llegada del “Depredador” al cuadro de La Victoria.

Jean Ferrari habló sobre la incorporación de Paolo Guerrero a Alianza Lima. El exfutbolista de Universitario de Deportes resaltó que no le generó nada a él. Sin embargo, también felicitó al delantero de “La Bicolor” por su gran carrera, pero cuando su equipo lo enfrente siempre intentará ganarle. El administrador de “Los Cremas” fue entrevistado para el programa Entre Ceja y Ceja.

“La verdad que no me genera ningún sentimiento, excepto por Paolo, que es un profesional. Lo conozco, ha tenido un esfuerzo importante por la carrera que ha hecho, con aciertos importantísimos y habiendo jugado en lugares grandes, pero también desaciertos como cualquier persona”, comentó el exfutbolista sobre la llegada del “Depredador”.

Cuando fue consultado sobre si la llegada de Guerrero iba a condicionar la llegada de algún futbolista a “La U”, respondió: “Te puedo hablar como administrador, como exjugador y como hincha. Es más, no estoy viendo al costado, estoy viendo lo que nos queda a nosotros, habiendo ganado el Apertura y teniendo un fixture: me enfoco en lo que nos queda. No miro al costado a decir que ellos trajeron a tal, y yo también”.

“Si él se está sintiendo cómodo, feliz de terminar su carrera como la está poniendo sobre la mesa, bien por él y su familia, que al final es lo más importante. Yo lo felicito a él por la carrera que ha hecho, pero después, cuando nos veamos en la cancha, seremos rivales. Evidentemente, si hay que pasarle el camión por encima, lo vamos a hacer”, finalizó Jean Ferrari sobre la llegada de Guerrero a Alianza Lima.

