Marioni se refirió a la continuidad de Barcos en Alianza Lima

Bruno Marioni reveló que hay un avance para la renovación de Barcos en Alianza Lima

Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió a la derrota en Piura y la continuidad del máximo goleador extranjero del equipo de La Victoria. Hernán Barcos, bicampeón con Alianza en el 2021 y 2022, sigue siendo la prioridad de Marioni en la delantera para la próxima temporada, debido a su gran aporte que brindó en los últimos años en el equipo.

El gerente deportivo de Alianza Lima se refirió al rendimiento del equipo ante Atlético Grau: “Hay una clara deuda en que no se pudo obtener la cantidad de situaciones que queríamos y no se pudo imponer el partido que habían planificado y sucede por muchos factores. Me parece que no soy la persona adecuada para hablar de funcionamiento públicamente“.

Además, reveló las razones por el cual no pudieron concretar el regreso de André Carrillo al equipo para el Torneo Clausura: “Nosotros veníamos de una negociación muy rápida con el tema de Paolo, estábamos justos con los tiempos y no llegamos a profundizar mucho y André tomó la decisión de irse a Brasil“.

También brindó detalles del regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima: “En este momento coincidió que la lesión de Waterman nos abrió una posibilidad para contratar a un delantero más y teniendo a Paolo a disposición, a partir que obtuvo su libertad tomamos contacto y fue rápida la decisión que tomamos“.

Bruno Marioni dejó evidente su deseo en seguir contando por más tiempo con Hernán Barcos en el ataque de Alianza Lima y aseguró que ya empezaron con las conversaciones: “Está en los planes, estamos avanzando con su renovación. Ya hemos conversado con él, tenemos una comunicación muy buena con Hernán“.