Sport Boys: ¡Es momento de despertar!

Sport Boys cayó goleado por 3-0 a manos de Universitario, dejando muchas dudas.

Una dura derrota fue la que sufrió ayer Sport Boys a manos de Universitario de Deportes por un claro 3-0 pero, más allá del resultado, lo que dejó más que preocupado a todos sus hinchas, es el bajo nivel que mostró el equipo rosado. Los del puerto tienen que trabajar con más ahínco para mejorar esta situación.

Uno de los hombres de experiencia del plantel rosado que tiene los galones para hablar fuerte es Christian Ramos. El mundialista con Perú, fue titular en el partido jugado en el Estadio Monumental y, aunque intentó poner pierna fuerte, no pudo hacer nada para evitar la derrota.

“Creo que ellos nos ganaban las divididas. Creo que fueron superiores, no hay mucho que explicar. Quisimos hacer nuestro fútbol, tratar de tener la pelota, tratar de hacerle daño, pero no se pudo”, declaró Christian Ramos, quien lamenta que no hayan podido expresa su mejor juego contra los cremas.

Otro de los protagonistas del partido fue Steven Rivadeneyra. El arquero rosado de 29 años, sabe que es complicado el momento que vienen viviendo pero, es consiente que la única manera de salir de esto es estar todo unidos y trabajar bastante para mostrar un mejor juego que los acercará a la victoria.

“Trato de apoyar a mis compañeros evitando los goles. Lastimosamente nos hicieron tres, no pude hacer algo más. Esto es un juego en conjuntos donde todos tenemos que estar en buen nivel para sacar esto adelante. Cosas por corregir. Se nos han venido partidos complicados. Esto es de día a día. Tenemos que levantar cabeza para afrontar los siguientes encuentros”, declaró Steven Rivadeneyra.

Sport Boys, casi no tendrá días para trabajar en campo, ya que, rápidamente, este sábado 21, tendrán otro duelo de vida o muerte, cuando visiten Matute para enfrentar a Alianza Lima que saldrá con todo para recuperar el terreno perdido, luego de su sorpresiva caída frente a Atlético Grau de visita. ¡Vamos Boys!