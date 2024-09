¡Jefferson Lerma es duda frente a Perú!

El jugador colombiano, Jefferson Lerma, es duda para el duelo frente a Perú.

Se nos viene el duelo entre Perú y Colombia donde ambas selecciones presentan realidades distintas y saldrán en búsqueda de los tres puntos. En Colombia, se encendieron las alarmas por Jefferson Lerma quien este fin de semana no tuvo acción con su club el Crystal Palace tras haber recibido un golpe el partido pasado.

Ante esta situación, el estratega colombiano, convocó de emergencia a Juan Camilo Portilla para que se integre a la selección cafetera y esté alerta ante cualquier baja. Sobre esta situación, Néstor Lorenzo, se pronunció al respecto y aseguró que su plantel está completo y viene con todo a Perú.

“Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces y, Portilla estuvo menos, pero son jugadores que ya conocemos y ellos nos conocen. Y no hay ni ausencia de nadie, Lerma pretendemos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí”, señaló Néstor Lorenzo.

Colombia llega con todas sus figuras como James Rodríguez, reciente fichaje del Real Vallecano, Luis Díaz llega encendido para romper cinturas, mientras que Richard Ríos quiere seguir con el nivel mostrado en la Copa América donde quedaron en segundo lugar tras perder frente a Argentina.

Una situación que sorprendió a propios y extraños fue la no convocatoria de Miguel Borja para esta fecha doble. Si bien el delantero del River Plate viene mostrando un buen nivel y siempre es bolo fijo en la convocatoria. Colombia, cuenta con grandes jugadores como D. Zapata, R. Borré y L. Sinisterra.

“Borja no está convocado, pero está en el grupo, está en el proceso, de ninguna manera está afuera. (…) Cuando dicen que tiene que estar un jugador, díganme a quien hay que sacar. La competencia es muy sana. Borja puede entrar en cualquier momento”, finalizó Néstor Lorenzo. De esta manera, Colombia quedó listo para visitar a Perú.