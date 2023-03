Jhilmar Lora: “Quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera”

Jhilmar Lora fue, sin dudas, una de las máximas figuras y responsables de la remontada de Sporting Cristal ante Nacional de Paraguay por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El lateral celeste anotó un golazo, el cuarto del partido, que le daba la clasificación a los cerveceros. Luego del encuentro, Lora explicó qué le pasó por la cabeza y cómo se gestó su anotación.

“Quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera. Me quedó, no vi a nadie en el área y preferí sombrearla. Pensé que no iba a entrar, pero entró”, comentó Lora en ESPN.

Además, pone los pies en la tierra y ya piensa en el siguiente partido. “Creo que estoy feliz por el resultado, pero no es nada porque nos falta un rival más con el que competir para poder estar en lo que queremos, la fase de grupos”.

Por último, aplaudió la presencia de la gente en el Nacional. “Agradecer a la hinchada por el apoyo que dieron en el partido que son parte importante para nosotros”.