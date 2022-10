Jhilmar Lora: “Voy a revertir este mal momento personal”

Jhilmar Lora, lateral de Sporting Cristal, habló sobre su presente y lo que debe mejorar para recuperar su mejor nivel con el equipo rimense

Jhilmar Lora, lateral de Sporting Cristal, habló sobre su presente y lo que debe mejorar para volver a su mejor forma con la institución rimense. Hasta unos meses era pieza indiscutible para Roberto Mosquera, sin embargo, el bajón de rendimiento que tuvo en el recta final del Apertura le terminó pasando factura.

“Yo estoy seguro de que voy a revertir este mal momento en lo personal y voy a tener el buen rendimiento que venía teniendo. Tengo que pelear el puesto con Johan Madrid como lo he venido haciendo. El hecho de no saber si voy a ser titular hace que me esfuerce cada día más. Si es que me toca estar, que me agarre lo mejor preparado posible”, aseguró el defensor de 21 años.

Lora también habló sobre la chance de jugar en el fútbol exterior. “A quién no le gustaría salir. Hay que trabajar para poder lograr eso. Debo encontrar mi mejor nivel para así buscar una oportunidad afuera. Igual, yo soy muy profesional y no le cierro las puertas a nadie”, finalizó.

SPORTING CRISTAL VS. AYACUCHO FC:

Sporting Cristal enfrentará a Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Cumaná. Los celestes son punteros y tienen la primera opción en el Torneo Clausura.